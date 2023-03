Nocerina-Puteolana 2-0, ossigeno in classifica per i molossi di Erra

La Nocerina ritrova finalmente la vittoria dopo due mesi di digiuno, battendo al San Francesco il fanalino di coda Puteolana. Punteggio finale di 2-0 in favore dei ragazzi di Erra, ossigeno in classifica ma soprattutto un toccasana per la “testa” in vista del rush finale di campionato.

Nella prima mezz'ora di gioco sono i padroni di casa a farsi vivi più spesso, ma le conclusioni non impensieriscono Lamberti. La Puteolana si rende pericolosa alla mezz'ora con Gatto che ci prova direttamente da calcio d'angolo, trovando il fulmineo riflesso di Stagkos a salvare sulla linea.

Si va all'intervallo sullo 0-0 e ad inizio ripresa la Nocerina passa. Al 1' contropiede rossonero con palla a Caso Naturale, che da fuori area scarica una conclusione che inganna Lamberti con un rimbalzo sottomisura, finendo in rete.

La Puteolana non accusa il colpo e per due volte sfiora il pari con le conclusioni di D'Ancora e Cappa che sibilano di poco accanto al palo. Al 20' un rimpallo mette Maletic a tu per tu col portiere, ma il centravanti spara addosso al portiere in uscita. Poco prima della mezz'ora D'Ancora entra duro su Bandeira e rimedia il rosso diretto, ma la Nocerina non riesce subito a chiudere i conti.

Ci provano infatti senza esito Giacomarro, Di Palma e Talamo. Ma quest'ultimo si fa perdonare al 42', indirizzando in porta un cross perfetto di Bandeira dalla sinistra. Sul doppio vantaggio e in superiorità numerica, la Nocerina non fa fatica a controllare, portando a casa 3 punti utili a uscire di nuovo dalla zona playout.