Casertana-Artena 3-0, ora il primo posto è più vicino

Autorevole, a tratti straripante: è disarmante la facilità con cui la Casertana si sbarazza dell'Artena miglior difesa del campionato e centra la sesta vittoria consecutiva.

Un'apoteosi di bel calcio quella offerta dagli uomini di Cangelosi che mettono da subito in difficoltà la retroguardia della Vis e si portano in vantaggio al 22' quando, dopo un bel cross di Turchetta, si scatena una mischia in area che Casoli risolve piazzando la palla sotto la traversa.

Da sinistra anche l'azione del 2-0: questa volta è il giovane Cugnata a confezionare il cross al bacio che Liurni (secondo gol consecutivo) è bravo a spizzare di testa in fondo al sacco. La Casertana costruisce altre occasioni non concede praticamente nulla e nella ripresa chiude la gara al 22' con Turchetta: l'assist è di Liurni. Il tiro è di altra categoria. Il pareggio tra Sorrento e Paganese alimenta le speranze di primato dei rossoblù ora a meno 5 dalla vetta.