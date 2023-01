Gelbison a Potenza con i nuovi arrivati per tentare di ritornare al successo

La Gelbison è attesa dalla trasferta sul campo del Potenza, una sfida che oppone due formazioni che sono regine dei pareggi, i lucani di Raffaele, ne contano ben 13, mentre i cilentani di De Sanzo, sono a quota 9

Proprio quest'ultimo per tenatre di riportare la sua squadra alla conquista dei tre punti che manca da otto giornate nelle quali ha ottenuto 5 risultati di parità e tre sconfitte, pare intenzionato a gettare subito nella mischia gli ultii rinforzi del mercato invernale, a partire dalla porta dove appare certa la presenza di Anatrella arrivato dal Piacenza ( a sx nella foto), D'Agostino, non figura tra i convocati ( in patenza?) e in avanti dell'attaccante Infantino, mentre in difesa dovrebbe esserci l'esordio di Granata, a centrocampo non è escluso l'impiego di Francofonte, che già contro l'Avellino ha fatto il debutto con la casacca rossoblu cilentana. Confermato il 3-5-2, in avanti a far coppia con Infantino appare favorito De Sena su Faella.

Si gioca al Viviani di Potenza dove il fischio d'inizio è previsto per le ore 17.30 arbitra Frascaro di Firenze