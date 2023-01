Turris incerottata anche a Taranto: «Dobbiamo lottare come se fossimo ultimi»

«Non solo non recuperiamo gli infortunati ma perdiamo qualche pedina per squalifica». Sarà una Turris incerottata anche a Taranto, come confermato a margine della seduta di allenamento dal tecnico Gaetano Fontana. Alla sfilza di acciaccati (Manzi, Giannone, Leonetti e Santaniello) si aggiungono – infatti – anche gli squalificati Franco e Maniero. L’unico dubbio è legato a Santaniello, per il quale le riserve saranno comunque sciolte nelle prossime ore. In compenso, subito arruolabili i nuovi acquisti Miceli e Maldonado.

Nel frattempo, continua a ritmi serrati il lavoro dei corallini al Liguori. «I valori di questa squadra sono indiscutibili – incalza il tecnico corallino – ma non basta. Per questo motivo ho chiesto ai ragazzi di mettersi completamente a disposizione della nuova idea di calcio che propongo. Del resto, se ci sono stati tanti cambi non può esser soltanto colpa di chi mi ha preceduto, quindi tutti dobbiamo necessariamente fare di più. Devo dire che nel derby c’è stata una buona risposta ed il modo in cui abbiamo tenuto il campo è una risposta importante e incoraggiante, anzitutto per i ragazzi. Potevamo anche raccogliere di più, certo, ma a me interessa solo che i ragazzi continuino a lavorare come stanno facendo».

Sulla possibilità di rivedere il 4-3-3 anche allo Iacovone: «Parlare di numeri è riduttivo. La squadra sa che ci sono delle funzioni da assolvere in partita, perciò non parliamo di sistema tattico ma di strutture di gioco. La partita non è mai uno schema fisso ma puro dinamismo e noi dobbiamo saper leggere quel che la circostanza di gioco impone in quel momento. A Taranto sarà una partita intensa sul piano agonistico, non sarà semplice trovare spazi e per questo non dovremo aver fretta di sfondare il muro. Dobbiamo però lottare, ce lo impone la classifica. Dobbiamo lottare come se fossimo ultimi».

Sugli innesti di Franco e Maldonado e sulle voci di mercato relative ad Ercolano: «Franco e Maldonado sono due giocatori estremamente validi tecnicamente e quand’è così non si pongono certo problemi di coesistenza. Ad ogni modo, avremo tutto il tempo di lavorarci. Ercolano? Ora è della Turris e deve pensare solo alla Turris, quindi il problema per il momento non si pone. Con lui sono stato comunque chiaro con lui, da qui non si muove».