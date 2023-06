Gelbison, scelto l'allenatore: sarà Alessandro Monticciolo

A sorpesa dal casting del club cilentano partito dopo l'addio di Galderisi viene fuori un nome che non sembrava essere nei radar del duo Puglisi-Pascuccio e nella tarda serata la Gelbison ufficializza Alessandro Monticciolo, quale nuovo allenatore rossoblù per la stagione 2023/24. La stretta di mano tra il neo tecnico, il presidente Maurizio Puglisi e il Direttore Sportivo Nicolò Pascuccio, ha sancito l'accordo che lega l'allenatore toscano per la prossima annata ai colori del club cilenatno.

Monticciolo, 47 anni, è nato Massa Marittima in provincia di Grosseto, è un ex centrocampista: in Serie B ha giocato con Reggina, Cesena ed Avellino.

Una volta appesi gli scarpini al chiodo, debutta in panchina. Una carriera di tutto rispetto che lo porta nel 2018 a ricoprire il ruolo di allenatore in seconda come vice di Vincenzo Vivarini all’Ascoli in Serie B. Nell’ultima stagione ha guidato il Trapani dopo aver allenato il Team Altamura e il Casarano. Dopo l'accordo il ds Pascuccio è apparso soddisfatto e ha rilasciato una breve dichiarazione alla pagina ufficilae della società: “Sono felice della scelta fatta. Monticciolo è un allenatore importante. Ama giocare a calcio ed è un professionista ambizioso. La scelta migliore per ripartire sia in Serie D che in Serie C”.