I lupi strappano un pari al Catania: 2-2 sotto l'Etna

L'Avellino strappa un pareggio sul campo del Catania. Gli etnei passano in vantaggio due volte, ma i lupi recuperano. E all'87esimo conquistano il pari. Finisce 2-2. Apre le marcature dopo sei minuti Moro. Al 43esimo Pescia riporta i conti in pari. Catania di nuovo avanti con Claiton nella ripresa, all'undicesimo. Ma i lupi non ci stanno. Gli assalti alla porta avversaria vanno in porto grazie a Silvestri. Ora derby contro la Paganese in casa domenica prossima. Serve vincere. I tifosi non sono contenti della performance dei biancoverdi.

CATANIA-AVELLINO 2-2

MARCATORI: 6' pt Moro (C), 43' pt Plescia (A), 11' st Claiton (C), 42' st Silvestri (A).

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Zanchi (38' st Ropolo); Rosaia, Maldonado (18' st Provenzano), Greco (38' st Biondi); Russini (31' st Albertini), Moro, Russotto (18' st Ceccarelli). A disp.: Stancampiano, Borriello, Ercolani, Pino, Cataldi, Izco, Sipos. All.: Baldini.

AVELLINO (3-4-3): Forte; Silvestri, Dossena, Bove (35' st Gagliano); Rizzo (23' st Micovschi), Aloi, De Francesco (35' st Mastalli), Tito; Di Gaudio, Plescia (39' st Messina), Kanoute. A disp.: Pane, Sbraga, Mignanelli, Matera. All.: Braglia.