Il Giudice sportivo respinge il ricorso del Taranto, confermato il risultato di 0-0 con la Gelbison

In casa Gelbison si attendeva con grande fiducia l'esito del ricorso presentato dal Taranto che chiedeva la vittoria per 0-3 per la posizione di un calciatore: Marco Tumminello, il quale al momento del riconoscimento con il direttore di gara aveva presentato una copia del documento. Il club ionico facendo riferimento all'art. 71 delle Noif, riteneva di avere le carte in regola per ottenere la non omologazione del risultato di parità 0-0 maturato sul campo e di chiederne la vittoria a tavolino. Il giudice sportivo Stefano Palazzi, dopo aver acquito anche un supplemento da parte dell'arbitro in merito al ricorso presentato dal Taranto e letta la memoria difensiva della Gelbison ha disposto di repsingere il ricorso proposto dal club pugliese e di confermare il risultato di parità scaturito al termine del match, e nel contempo accertata anche la responsabilità della Gelbison in merito alla modalità di identificazione del suo tesserato, ha deciso di comminare alla società cilentana l'ammenda di 1000 euro. La Gelbison in classifica resta a quota 30 e domenica ospita il Messina, mentre Il Taranto si conferma a quota 33 punti.