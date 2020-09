Buona la prima, la Juve Stabia parte con il piede giusto in coppa Italia, ed inaugura il nuovo corso targato Padalino, ed alla presenza dei due nuovi soci, i fratelli Andrea e Giuseppe Langella, con un successo sulla Tritium che apre le porte alla sfida della prossima settimana a Pisa. Sorride il club, per la vittoria, ma anche per l’annuncio ufficiale della cessione di Francesco Forte al Venezia, che consente una preziosa plusvalenza da investire sul mercato.



Tanti volti nuovi, tanti giovani in campo dall’inizio, Padalino schiera dal primo minuto Troest e Mastalli, reduci dallo scorso torneo, a conferma della possibilità di trattenere il danese che ha subito mostrato intesa con Codromaz in difesa. Vantaggio Juve Stabia con una rocambolesca autorete. Nel finale del primo tempo Bertaglio, nel tentativo di allontanare dopo la parata di Miori sul tiro di Golfo, centra il compagno Aldé e la palla termina in rete. Nella ripresa le due squadre non si fanno male più del dovuto, ed alla mezzora arriva anche il pari dei lombardi, con Marzeglia che deposita in rete a porta sguarnita sul taglio di Personé.



Paura dei supplementari, la Juve Stabia riprende il bandolo del gioco e con Mastalli trova il gol del primo successo stagionale. Un tiro preciso dal limite del capitano che spalanca le porte dell’Arena Garibaldi. E domenica, sciopero permettendo, la prima in campionato con il Monopoli al Menti. © RIPRODUZIONE RISERVATA