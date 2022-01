Juve Stabia: è Ciro Panico l'erede di Rizzo sulla corsia mancina

La Juve Stabia piazza un altro colpo consegnando a mister Sottili l'erede di Rizzo, "proprietario" della corsia mancina negli ultimi anni. Si tratta di Ciro Panico, giunto oggi a Castellammare a titolo definitivo dopo l'esperienza al Cosenza: "La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, a titolo definitivo dal Cosenza Calcio, del difensore Ciro Panico, classe ’99. Il calciatore, nao a Napoli, è cresciuto calcisticamente nel Gragnano e ha vestito anche la maglia del Potenza". Entusiasmo fin dalle prima battute per il nuovo esterno gialloblù: “Ho voglia di scendere in campo e fare bene con questa maglia. Castellammare di Stabia è una piazza speciale"