Un gol, il primo con la maglia della Juve Stabia, ed il Catanzaro già nel mirino. Dopo la rete contro il Potenza, Nicolas Bubas prenota maggior spazio nell’undici di Padalino, alla vigilai della sfida con i calabresi. “Sono contento della rete di sabato – spiega l’attaccante ex Vibo -. Era una vittoria che inseguivamo, e che ci consente di stare sereni per quanto concerne la classifica. La dedica? Alla mia famiglia, che mi ha sostenuto nella scelta di Castellammare. Mi mancava, ovviamente, il gol, ma ero anche sereno per le prestazioni. Ho cercato di giocare con spensieratezza, e sono felice”. In Calabria un sapore quasi di derby: “Il Catanzaro è una squadra forte, ma anche questa Juve Stabia può giocarsela con chiunque. Abbiamo un organico completo in ogni reparto, un ottimo allenatore, sarà importante non sbagliare l’approccio per cercare di ottenere il massimo in un campo difficilissimo”.

