Fuori dalla coppa Itakia, ma a testa alta. La Juve Stabia cede passo al Pisa dopo il successo sulla Tritium ed ora può concentrarsi esclusivamente sul campionato (e sul mercato) per provare a regalare, e regalarsi, una stagione da protagonista. 2 reti a zero per i nerazzurri all'Arena Garibaldi, l'undici di Padalino, subito il vantaggio di Masucci, ha l'occasione di pareggiare dagli undici metri ma Scaccabarozzi deve tenere l'urlo in gola per il ritorno di Loria che, di piede, sventa. Nel finale sono i toscani a chiudere i conti dagli undici metri con Sibilli: "Usciamo a testa alta - mastica amaro Padalino -, con una buona prestazione della squadra nonostante i tanti giovani in campo". Ed ora testa alla doppia sfida di Vibo e Catania. © RIPRODUZIONE RISERVATA