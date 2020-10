Francesco Orlando positivo al Covid-19. Il calciatore della Juve Stabia, appena giunto in prestito dalla Salernitana lo annuncia sul proprio profilo Instagram, e la notizia rimbalza immediatamente in rete. “Pochi giorni fa ho conosciuto l’esito del mio tampone, e purtroppo sono risultato positivo al covid-19… volevo rassicurare tutti che sto bene e che presto tornerò in campo”. Questo il testo del suo post, il calciatore non sarà dunque a disposizione di Padalino per le prossime gare di campionato, in attesa dei due tamponi negativi previsti dal protocollo. Orlando sarebbe l’unico positivo della rosa gialloblù. © RIPRODUZIONE RISERVATA