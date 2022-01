Juve Stabia. Una girandola da... Panico

Un Panico… per un Panico. In attesa dell’ufficializzazione dell’ingaggio del difensore del Cosenza, Ciro Panico, la Juve Stabia cede alla Pro Vercelli l’attaccante Giuseppe. Al suo posto sembra ormai fatta per il ritorno di Ceccarelli, già in gialloblù ai tempi della serie B, e dell’ottavo posto stabiese nel torneo cadetto.

«La S.S. Juve Stabia rende noto che è stato perfezionato l’accordo con la Football Club Pro Vercelli 1892, per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive, dell’attaccante Giuseppe Antonio Panico, classe ’97. La società ringrazia il giocatore per la correttezza e la professionalità sempre dimostrati».