La Gelbison ospita il Messina, uno scontro in chiave salvezza. Out Faella, in forse Fornito

La Gelbison prova ad allungare la serie utile ma sulla sua strada trova il Messina, formazione che con il mercato di riparazione ha totalmente cambiato volto ed appare in risalita.

Il tecnico dei cilentani Fabio De Sanzo, nel presentare il match senza mezzi termini ha parlato di scontro diretto per conservare la categoria: " Al Guariglia arriva una squadra che si rafforzata con elementi di grande spessore per questo ai ragazzi ho detto che mi attendo da loro la stessa determinazione e voglia di combattere che hanno mostrato nel match con il Foggia. Solo se giochiamo da squadra possiamo competere con tutti".

Per questo match resta in forse Fornito, si deciderà solo nell'imeddiata out l'attaccante Faella, mentrevigilia, è rientrarno dalla squalifica Loreto e il capitano Uliano. Si vedrà il 3-5-3, ma in corso non è da escludere un attacco a tre. La gara avrà inizio alle ore 14.30 e a dirigere è stato chiamato De Anegli di Milano