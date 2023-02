Dare continuità alla prestazione e soprattutto al risultato ottenuto col Monterosi. È l'obiettivo della Turris, che si prepara alla trasferta di Monopoli (domani, inizio alle 14.30) consapevole, come ha detto il bomber Maniero, che ogni partita che si giocherà di qui alla fine sarà come una finale, con l'obiettivo di centrare la salvezza diretta senza passare per i playout.

Una salvezza ora distante tre punti, quelli che separano i corallini dal Potenza, prossimo avversario al Liguori della compagine allenata da Gaetano Fontana. Domani intanto l'obiettivo è portare a casa un risultato utile per una sfida tutt'altro che semplice, visto che il Monopoli è avanti dieci lunghezze ed è in lotta per i playoff. «Quello che è importante spiega il tecnico è che i ragazzi continuino a lavorare come stanno facendo, anche se prima della gara col Monterosi i risultati non sempre ci hanno dato ragione. Ma è solo con l'impegno e la dedizione mostrati finora, che è possibile fare i punti che servono per centrare l'obiettivo che ci siamo prefissati».

Il successo di domenica scorsa col Monterosi, arrivato a oltre due mesi dall'ultima vittoria e dopo un digiuno di successi interni che durava da metà settembre, ha ridato fiducia all'ambiente, turbato anche dalla contestazione alla società che ha portato il presidente Antonio Colantonio a manifestare la volontà di lasciare al termine della stagione. Domenica sono apparsi in tribuna striscioni che invitavano il massimo dirigente a non mollare. Una presa di posizione di una parte della tifoseria che ha spinto Colantonio a scrivere una nuova lettera ai sostenitori corallini. «Nel match contro il Monterosi ha scritto il presidente sulle pagine social del club è stato esposto uno striscione in tribuna Strino sul quale c'era scritto un invito a non mollare. Vorrei ringraziare di vero cuore coloro che hanno avuto l'idea di scrivermi questo messaggio in maniera così diretta. Tuttavia, al di là di questo, la cosa più importante in questo momento è che tutta la nostra tifoseria si compatti per guidare la Turris verso la salvezza. La priorità comune deve essere questa, a prescindere da quello che potrà accadere a fine stagione. Mantenere la categoria è un obiettivo, un obbligo a cui nessuno di noi può sottrarsi. Come ho avuto modo di ribadire più volte, daremo tutto quello che abbiamo per portare la nave in porto».



Arrivano buoni segnali anche dal gruppo: facile prevedere che ancora una volta Fontana farà a meno del minutaggio, per schierare la formazione ritenuta più consona per tornare dalla trasferta di Monopoli con punti a seguito. In attacco spazio al tridente composto da Giannone, Maniero e Leonetti. In difesa ancora indisponibile Frascatore, con Di Nunzio e Miceli già allertati per accomodarsi al centro della retroguardia. Tra i convocati anche Taugourdeau, anche se le possibilità di utilizzo appaiono ridotte. Per i sostenitori che vorranno seguire la Turris, la società ha reso noto che sono stati posti in vendita i tagliandi validi per il settore ospiti dello stadio Veneziani. Il costo è di 10 euro (più due per i diritti di prevendita) e possono essere acquistati tramite il circuito Ciaotickets.