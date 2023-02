Juve Stabia, il presidente Langella eletto Consigliere della Lega Pro

In un momento di difficoltà in campionato torna il sorriso in casa Juve Stabia. Il presidente Andrea Langella è stato eletto consigliere della Lega Pro nelle elezioni che hanno portato Matteo Marani sulla poltrona di presidente della Federazione.

«La S.S. Juve Stabia è lieta di annunciare, nell’ambito dell’elezione del Presidente di Lega, l’elezione a consigliere della Lega Pro del Nostro Presidente Andrea Langella che entra, così, a far parte dei consiglieri che affiancheranno il neo eletto Presidente Marani per il prossimo biennio. Il presidente Langella, entusiasta, dichiara: «Voglio fare i miei complimenti al neo eletto Matteo Marani come nuovo presidente di Lega. Sono orgoglioso di poter rappresentare la Juve Stabia all’interno della Lega Pro. Questo nuovo incarico di consigliere è una splendida notizia. Ora ci sarà da lavorare sodo per migliorare la condizione generale della nostra Lega e portare a compimento progetti atti alla crescita globale».

«La S.S. Juve Stabia augura un buon lavoro al neo Presidente della Lega Pro Matteo Marani oltre che a Gianfranco Zola e a Giovanni Spezzaferri in qualità di vicepresidenti».