La ventisettesima giornata, che si apre questo pomeriggio con l'anticipo delle 17.30 tra Crotone e Foggia, potrebbe riservare alla squadra di Massimo Rastelli la possibilità di fare un doppio salto in classifica. Dovessero i satanelli lasciare le penne allo Scida, domani per l'Avellino ci sarebbe la possibilità di operare addirittura un doppio sorpasso scalando dalla settima posizione, condivisa attualmente con Monopoli e Juve Stabia, alla quarta piazza nel caso in cui il Picerno, attualmente a 38 punti insieme al Cerignola, non dovesse riuscire a vincere al Viviani il derby contro il Potenza.

APPROFONDIMENTI La Turris a caccia dei punti salvezza: si scalda il tridente Giugliano al crocevia, e il patron striglia il tifo: «Multe salate, ora basta» Juve Stabia, il presidente Langella eletto Consigliere della Lega Pro

Coincidenze e casistiche a parte, quello del Monterisi è comunque uno snodo cruciale destinato a restare tale pure in caso di blitz dei foggiani in Calabria per il semplice fatto che Marconi e compagni hanno lo stesso la chance di mettersi alle spalle un avversario ostico nella corsa alla quarta piazza, ormai messa nel mirino di biancoverdi. Calcoli che questa sera, nel ritiro in provincia di Foggia che l'Avellino raggiungerà dopo la rifinitura di questa mattina, Massimo Rastelli e il suo staff sicuramente inizieranno a fare prima di definire l'undici con cui opporsi alla squadra di Pazienza. Avversario scorbutico che, tra le mura amiche, ha raccolto ben 24 punti su 38 rispecchiando in toto il cammino casalingo dei lupi. Numeri che raccontano di una compagine quadrata a cui mancherà la fantasia dello spagnolo Angel Sainz Maza. Assenza importante nell'economia del 3-5-2 dei pugliesi che andrà a bilanciare quella di Tito sul fronte ospite.

Un bel grattacapo per Rastelli che in rosa si ritrova con diversi doppioni in altri reparti ma con la coperta assolutamente corta sul versante sinistro della difesa. Edoardo Sottini, centrale di ruolo adattabile a terzino prelevato dalla Triestina via Inter lo scorso gennaio, non è ancora pronto per affrontare i novanta minuti. Di conseguenza bisognerà necessariamente inventarsi qualcosa chiedendo a qualche difensore di adattarsi. Ben quattro gli esperimenti ripetuti in questi giorni anche se il papabile resta sempre Simone Auriletto. L'ex Pro Vercelli, nell'era Taurino, ha già avuto modo di travestirsi da vice Tito contro Messina e Latina con discreti risultati. Chiaramente, non avendo nelle sue corde una predisposizione al gioco offensivo, con Auriletto sul versante sinistro verrebbe meno la spinta e il supporto alle giocate di D'Angelo e Russo.

Da qui la ricerca anche di altre varianti che rispondono al nome di Rizzo, Ricciardi e Perrone. Se per quest'ultimo appare improbabile l'esordio dal primo minuto, per i due esterni che settimanalmente si contendono il posto a destra potrebbe esserci spazio anche a sinistra. Se Rizzo, negli ultimi minuti della trasferta di Potenza, ha già dimostrato di potersi adattare sul versante mancino, infatti, l'ex ascolano nelle sue precedenti esperienze è stato spesso impiegato a piede invertito. Insomma, almeno numericamente le alternative non dovrebbero mancare in difesa così come in tutti gli altri reparti dove i dubbi sono quasi tutti dissolti. Sul canovaccio del 4-3-2-1, che Rastelli non ha alcuna intenzione di modificare proprio adesso che sta dando frutti interessanti, in difesa il pacchetto centrale resterà imperniato sull'asse Moretti- Benedetti. Invariata rispetto alla gara vinta contro il Crotone anche la mediana con le conferme d'ufficio di Mazzocco e D'Angelo nel ruolo di interno e Casarini in quello di play. L'unica novità si profila in attacco dove, perdurando l'indisponibilità di Di Gaudio, destinato a saltare la trasferta insieme con Aya, Dall'Oglio e Matera, Rastelli rilancerà Russo (al posto di Kanoute) al fianco di Trotta e Marconi. Un tridente che nelle ultime due partite ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi. Al Monterisi, in una trasferta che si preannuncia blindata, saranno in 400 a sostenere i lupi nel settore ospiti.