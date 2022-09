L'Avellino non va, perde 2-1 a Monopoli: un punto in tre partite

Un punto in tre partite. L' Avellino non va in questo inizio di campionato. Nella gara infrasettimanale sul campo del Monopoli rimedia un'altra sconfitta. Finisce 2-1. Uno-due nel primo tempo da parte dei padroni di casa. Un doppio vantaggio che disorienta i lupi, fino a quel momento mai incisivi. Nella ripresa ci prova almeno in un paio di occasioni Casarini, che al trentanovesimo trova la rete. Si tratta del primo gol stagionale per i biancoverdi. Ma serve a poco. L'Avellino esce sconfitto, prestazione opaca e tifosi che continuano a mettere nel mirino la società.

MONOPOLI-AVELLINO 2-1

MARCATORI: 11' pt Starita (M), 23' pt Montini (M), 39' st Casarini (A).

MONOPOLI (4-2-3-1): Vettorel; Viteritti, Bizzotto, Fornasier, Falbo; Vassallo, Hamlili; Rolando (19' st Manzari), Montini (35' st Corti), Starita (39' st De Santis); Simeri (35' st Bussaglia). A disp.: Avogadri, Iurino, Cristallo, Piarulli, Ahmetaj, Cirrottola. All.: Laterza.

AVELLINO (3-4-3): Marcone; Moretti, Aya, Zanandrea (5' st Rizzo); Ricciardi, Dall'Oglio (31' st Murano), Casarini, Micovschi (1' st Russo); Guadagni (1' st Franco), Gambale, Kanoute (32' st Di Gaudio). A disp.: Pizzella, Antignani, Auriletto, Rizzo, Garetto, Matera, Ceccarelli, Trotta. All.: Taurino.

ARBITRO: Sig. Adalberto Fiero della sezione di Pistoia.