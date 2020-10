La Paganese ha comunicato «che a seguito dei tamponi eseguiti ieri sul gruppo squadra, sono risultati positivi al SARS-CoV-2 sette tesserati. I tesserati in questione, tutti asintomatici, sono in isolamento e sono state attivate tutte le procedure previste dal protocollo sanitario», ha spiegato il club in una nota. «Conseguentemente la Lega Pro preso atto dell'istanza presentata dalla società Paganese ai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020, la Lega dispone che la gara Paganese-Teramo, in programma sabato 31 Ottobre 2020, Stadio »Marcello Torre«, Pagani, abbia inizio alle ore 20.30, anziché alle ore 15.00».

La Lega Pro ha annunciato alcune variazioni di orari delle sfide valide per l'ottava giornata del campionato di Serie C, preso atto dell'istanza presentata dalla società Piacenza (ai sensi delle disposizioni di cui al Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020), la gara Piacenza-Renate, in programma domenica inizierà alle ore 17.30, anziché alle ore 15. Su richiesta della Virtus Francavilla, la gara Monopoli-Virtus Francavilla, in programma domenica si disputerà alle 20.30 anziché alle ore 17.30. Infine Paganese-Teramo di domani, il match dello stadio 'Marcello Torrè a Pagani si terrà alle ore 20.30 anziché alle ore 15.

Ultimo aggiornamento: 13:29

