Turris, depositata la domanda di iscrizione: «Adesso un campionato dal sapore di B2»

Le rassicurazioni, categoriche, erano arrivate già nei giorni scorsi. Oggi, atteso all’intera piazza, è arrivato il riscontro ufficiale: la Turris, nel rispetto dei termini federali, ha depositato la domanda d’iscrizione – con annessa fideiussione e prescritta documentazione – al prossimo campionato di serie C.

E così, dopo il grido d’allarme lanciato un mese fa nel corso di un confronto coi tifosi al Liguori, il presidente Antonio Colantonio interviene adesso sul regolare adempimento di tutte le prescrizioni in chiave iscrizione.

«Non è stato un momento facile, probabilmente è stato il più difficile della mia gestione. Tengo a ringraziare davvero tutti coloro che mi sono stati vicino in questi frangenti molto delicati per il futuro del calcio professionistico a Torre del Greco. A cominciare da mio fratello Giuseppe Colantonio, Founder e Ceo della Colma S.r.l., per il supporto che ha saputo darmi sotto tutti i punti di vista. Non posso poi che dire grazie alla Banca di Credito Popolare, così come al primo cittadino Luigi Mennella, che fin da subito ha dimostrato la sua vicinanza alla Turris.

Questo club è formato da persone e professionisti davvero attaccati a questi colori. Devo ricordare – a tal proposito – lo straordinario lavoro svolto – peraltro non solo in questo specifico frangente – dal segretario Giuseppe Panariello, oltre che da tutti i componenti dell’organigramma societario». Una menzione particolare per «le persone che hanno gestito la nostra scuola calcio, che dalla prossima stagione faranno parte in modo ancora più significativo della società».

Ed ora spazio alla programmazione: «Adesso sono consapevole che ci aspetterà un campionato ancora più difficile di quelli passati. Il nostro girone è stato ribattezzato come una sorta di B2 per il blasone delle squadre che lo compongono. Da parte mia ci sarà la massima vicinanza al popolo corallino con l’auspicio di raggiungere gli obiettivi che ci prefiggeremo».