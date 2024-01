Turris, ecco Serpe in prestito dallo Spezia

Il suo nome era stato accostato alla Turris già due stagioni fa. Tempi e prospettive si sono incastrati solo adesso, in una fase di campionato cruciale per i corallini. Laurens Serpe, difensore classe 2001, approda a Torre del Greco con la formula del prestito.

Arriva dallo Spezia. Cresciuto nel settore giovanile del Genoa, con cui ha collezionato anche due presenze in prima squadra nella stagione 2021/22 (per lui anche un’apparizione in serie A), Serpe (foto tratta dal sito ufficiale dello Spezia Calcio) ha poi fatto tappa a Crotone – proprio nella stagione in cui lo cercò la Turris –, per poi trasferirsi (nel campionato scorso, sempre con la formula del prestito dallo Spezia) all’Imolese (25 presenze).

Il difensore sarà a disposizione di mister Caneo a partire dalla prossima gara interna contro il Messina. Nel frattempo, il derby contro il Sorrento. Senza gli auspicati – ed attesi – innesti in organico.