Juve Stabia verso il derby. Pagliuca: «Diamo continuità alla prestazione di Avellino»

Un derby per ripartire. Dopo due pari di fila, con analogo punteggio, la Juve Stabia prova a mettersi alle spalle l’amarezza col Monterosi, ripartendo dal 2-2 agguantato a tempo scaduto ad Avellino, per proseguire il suo cammino da prima della classe.

Col Giugliano, domani sera, Pagliuca chiede concretezza e determinazione: “Siamo soddisfatti della prestazione di Avellino, ed aver trovato il pari nel recupero ci ha ridato serenità nel lavoro settimanale. La squadra ha ritrovato quelle certezze che magari il Monterosi aveva messo in discussione, mostrando reazione, resilienza, umiltà, e la voglia di proseguire il nostro percorso. Il derby? Non ci sono partite facili fino a fine campionato. Sposto appieno le parole del nostro direttore Lovisa, dopo la prestazione di Avellino dobbiamo puntare al successo pieno, per dare ancora maggior valore ad un risultato prezioso”.

Mancherà Leone, una novità nel centrocampo gialloblù con Gerbo e Maselli candidati alla sostituzione: “Abbiamo tante alternative – è sereno Pagliuca, che sconterà proprio con i vesuviani l’ultimo turno di squalifica -, i ragazzi hanno forzato in settimana, c’è stata grande spinta, grande determinazione, e questo mi fa dormire sereno.

Sognare? Per ora continuiamo nella nostra crescita, con sacrificio, passione, i conti si fanno alla fine”. Col Giugliano il Menti di nuovo fortino: “Lo speriamo. E’ stato il valore aggiunto per tutto il girone di andata, il nostro pubblico, il calore dei tifosi sono importanti per i ragazzi, possono darci la spinta che serve contro una buona squadra, costruita bene, e con ambizioni importanti”. Sul mercato il tecnico conferma la possibile partenza di Bentivegna: “Potrebbe andar via, sta bene fisicamente, faremo le nostre valutazioni. I nuovi? Si sono inseriti bene, ci hanno dato alternative ed esperienza, troveranno il loro spazio”.