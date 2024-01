Sorrento-Turris: alla vigilia del derby arriva il portiere Albertazzi

Alla vigilia del derby di domani, il Sorrento ha ufficializzato l'arrivo, a titolo definitivo, del portiere Mirko Albertazzi, che ha disputato la prima parte di stagione con la maglia del Brindisi (11 presenze tra campionato e Coppa Italia). Albertazzi, nato a Bologna il 28 giugno del 1997, vanta 107 presenze in Serie C (102 delle quali nel girone C con le maglie di Francavilla, Picerno e Brindisi). Nel suo curriculum anche due stagioni con il Vicenza. Albertazzi è già a disposizione dell'allenatore Maiuri e convocato per il match contro la Turris, un derby costiero nel freddo di Potenza, un classico del calcio campano che si gioca a 150 chilometri di distanza dalle rispettive sedi. Sfumano così rivalità antiche, ma rimane l’obiettivo dei tre punti per consolidare una classifica povera per i corallini, ambiziosa per i rossoneri. L’appuntamento domani pomeriggio (Stadio Viviani, ore 14, Sky Sport canale 254).

Nella gara di andata si impose la Turris per 3-2 lasciando tante recriminazioni nel Sorrento per l'evoluzione della gara e del risultato, con i rossoneri due volte in vantaggio con Vitale e La Monica, ribaltati dalla rete di Nocerino e dalla doppietta di Scaccabarozzi.

In attesa di completare l’organico con ulteriori operazioni di mercato, il Sorrento ha ufficializzato gli arrivi degli esterni Riccardi e Kolaj e del portiere Albertrazzi. Tre acquisti, per ora destinati alla panchina; due cessioni, il portiere Marcone alla Turris (domani sarà già un ex) e l’attaccante Petito al Picerno. Dopo la vittoria a Cerignola, ancora indisponibile Chiricallo, Maiuri sarà costretto a rivedere l’assetto del tradizionale 4-3-3. Oltre al capitano La Monica, infortunato, assente anche De Francesco, squalificato per doppia ammonizione, dopo l'espulsione di domenica scorsa. Per l’allenatore del Sorrento al vaglio almeno due alternative per la scelta dei sostituiti dei due centrocampisti da allineare al riconfermato Cuccurullo. Messori ha già sostituito La Monica sulla corsia di destra, probabilmente dovrebbe essere spostato al centro come regista, con Vitiello o Bonavolontà sulla destra. Ovviamente, Maiuri non si sbilancia, taglia corto con una sola parola: «vedremo».

Per il resto non ci saranno altre novità, con Del Sorbo tra i pali, Todisco, Blondett, Fusco e Loreto in difesa, Badje, Ravasio e Vitale in prima linea. «Siamo consci dell’importanza di questa partita – sottolinea L’allenatore del Sorrento -. Giochiamo contro una squadra la cui classifica non rispecchia certamente il valore dell’organico. Siamo in un buon momento ma proprio per questo abbiamo ancora più fame, sono contento delle risposte che sto avendo da parte del gruppo e fiducioso che faremo una prestazione importante». Scapita per conquistare una maglia da titolare l’ex corallino Antonio Vitiello, 21 anni, dieci presenze part time finora in maglia rossonera, 18 con la Turris nella scorsa stagione. «Arriviamo a questa partita con la solita determinazione – spiega il difensore originario di Torre Annunziata -. Spero di poter dare il mio contributo al Sorrento, affrontiamo una squadra da non sottovalutare. Non ci dobbiamo lasciare condizionare dalla classifica. Conosco sia l’ambiente della Turris che i calciatori, visto che sono un ex. Sicuramente avranno preparato questa partita con grande determinazione». Ventuno punti in dieci partite, Sorrento in ascesa, con un posto nell’orbita playoff da difendere. «Arriviamo a questo appuntamento con la consapevolezza di aver superato con l’impegno e il lavoro costante le difficoltà di inizio stagione – aggiunge Vitiello -. Dobbiamo conservare concentrazione e determinazione, non dobbiamo sottovalutare l’avversario per evitare di incorrere in episodi negativi, come si verificato con Monterosi e Brindisi».