Angri, domani la partenza per il ritiro: in difesa confermato il terzino Liguoro

Terminato il pre-ritiro al Pasquale Novi, l'Angri prepara i bagagli in vista della partenza per il ritiro di Campitello Matese, prevista per domani. La settimana di lavoro si è chiusa ieri con una sgambatura contro il Giallobleu Gragnano, formazione che milita in Prima Categoria.

Più che provare uomini e schemi, l'occasione è servita ai calciatori grigiorossi per scaricare i primi carichi affrontati sul sintetico del Novi, in vista di intensificare il lavoro durante il romitaggio estivo. Per la cronaca, l'allenamento congiunto è terminato con ben 13 reti da parte dell'Angri, con Abayian in grande spolvero nella prima frazione.

Intanto la società ha ufficializzato la conferma di Alessandro Liguoro, terzino sinistro classe 2001 che nella passata stagione è stato praticamente titolare inamovibile nello scacchiere di mister Carmine Turco. Il giovane esterno difensivo ha chiuso infatti con 28 presenze in Eccellenza, tra regular season, Coppa Italia e playoff.

Quello che partirà domani per Campitello Matese non dovrebbe essere ancora la squadra al completo per mister Floro Flores. A quanto pare, infatti, la società sta lavorando per il tesseramento di un atleta di esperienza che possa completare il reparto di centrocampo.