Nocerina, domani c'è il Nuova Florida: via De Iulis, Cappa e Sandomenico

Anticipo in programma domani per la Nocerina, che ospiterà al Novi di Angri il Team Nuova Florida. La variazione è stata dettata dal concomitante impegno casalingo dell'Angri contro la Virtus Cilento, gara valida per la prima giornata del campionato di Eccellenza girone E.

Viavai di mercato nelle ultime ore per la squadra di patron Maiorino. Ieri il centravanti De Iulis ha trovato l'accordo con la Scafatese, avviandosi verso la sua prima esperienza in Eccellenza. Nuova squadra anche per il portiere Cappa (a sinistra nella foto), bersagliato da innumerevoli critiche dopo l'assurdo intervento che aveva causato il rigore del pareggio per il Giugliano. Al suo posto arriva il pari età Castaldo (a destra nella foto), ex Gela e giovanili del Padova, che nella prima parte di questa stagione ha indossato la casacca della Folgore Caratese.

Sono stati ceduti anche gli under Fresa (2003, all'Angri) e Campanile (2001, alla Frattese), così come è prossimo alla partenza anche l'attaccante Sandomenico. Mister Cavallaro non lo ha incluso nella lista dei convocati per l'anticipo di domani e nelle prossime ore potrebbe concretizzarsi la sua cessione al Sorrento. Tra le fila dei costieri si è infatti liberato un posto in prima linea, dopo la cessione di Cunzi all'Acr Messina.

Focus sulla partita. Assenze forzate quelle di Impagliazzo e Cuomo, per i quali non sono ancora certi i tempi di recupero. Si rivede tra i convocati Diakité, che potrebbe ritagliarsi spazio a partita in corso. Qui di seguito l'elenco completo dei convocati della Nocerina per il match in programma domani pomeriggio alle 15, allo stadio Pasquale Novi di Angri.

PORTIERI: Castaldo (2000), Scarpati (2002), Volzone (2000)

DIFENSORI: Donida (1992), Garofalo (1984), Morero (1982), Rizzo (1998), Saporito (2001)

CENTROCAMPISTI: Donnarumma (1998), Esposito (2003), Fois (2002), Petito (2002), Pisani (2001), Vecchione (1999)

ATTACCANTI: Dammacco (1998), Diakitè (1993), El Bakhtaoui (1992), Katseris (2001), Improta (1984), Martinelli (2000), Sorgente (1999), Talamo (1996)