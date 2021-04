La Nocerina sbanca Carbonia: Morero e Talamo firmano il blitz

La Nocerina torna al successo esterno dopo un mese e mezzo. I molossi battono a domicilio il Carbonia col punteggio di 2-1, grazie alle reti di Morero e Talamo. Buona prova della formazione di Cavallaro al cospetto di una diretta concorrente in chiave playoff e tre punti importanti nel cammino per la conquista della post-season finale.

La cronaca. Turnover in casa rossonera. Cavallaro promuove di nuovo titolari Garofalo e Petito nel 3-4-2-1 di partenza; l’under fa coppia con El Bakhtaoui sulla trequarti, a sostegno di Diakité. Sul fronte opposto, squalificati Mastino e Soumarè, mister Mariotti rinuncia pure all’infortunato Bagaglini.

Dopo una sortita per parte senza esito, la Nocerina passa al 17’. Su corner di Garofalo, Morero prende il tempo a un difensore e di testa batte Manis. Nel giro di pochi minuti, i molossi confezionano altre opportunità con Donida e soprattutto El Bakhtaoui, che spreca da buona posizione. Nel finale di frazione, minerari pericolosi in tre circostanze, ma le conclusioni non inquadrano mai lo specchio della porta.

Nella ripresa, al quarto d'ora il botta e risposta che fissa il risultato finale. Al 13’ l'arbitro è di manica larga sull'intervento di Katseris, concedendo il rigore che Nocerinainsacca per il momentaneo pareggio. Ma la gioia dei sardi dura pochi minuti. Al 17’, ancora sugli sviluppi di un angolo, è il neo entrato Nocerinaa scaraventare di rabbia in rete.

Al 25’ il Carbonia resta in 10 per il rosso diretto a Palombi, reo di aver detto qualche parolina di troppo al direttore di gara. Nel finale Volzone è costretto agli straordinare per salvare il risultato, così come il portiere di casa si mostra pronto sulla conclusione di Vecchione.