Cavese contro la delusione Giarre: Ferazzoli maschera la formazione

La Cavese attende la visita del Giarre. I siciliani, che avevano sbandierato importanti ambizioni alla vigilia del torneo, sono ancora fermi al palo dopo quattro giornate. E hanno già cambiato il “manico”, sollevando Cacciola dall'incarico di allenatore e ingaggiando l'esperto Infantino.

«Il cambio di allenatore sarà un motivo in più per non sottovalutare i nostri avversari». Pino Ferazzoli tiene alta la tensione dei suoi aquilotti, «perché è ovvio attendersi dai calciatori del Giarre dopo la falsa partenza in campionato. Per quanto ci riguarda - ha sottolineato il trainer biancoblu - quanto accaduto agli avversari non modificherà certo la nostra identità. Noi cambiamo modulo solo in funzione dei nostri calciatori».

Non dà anticipazioni di formazione Ferazzoli. Soprattutto dribbla le domande inerenti la scelta dell'under più giovane da mandare in campo, con il portiere Paduano o il difensore D'Amore come alternative: «Va bene l’alternanza dei calciatori e mettere in campo quelli che meritano, ma bisogna sempre sceglie una formazione equilibrata».

Ancora out i vari D'Angelo, Bacio Terracino, Palladino, Potenza e Katseris. Per i primi due si avvicina il giorno del rientro in gruppo, verosimilmente all'inizio della prossima settimana. Per gli altri l'attesa di prolungherà almeno di un'ulteriore settimana. Qui di seguito l'elenco completo dei convocati per la partita in programma domani al Simonetta Lamberi, con fischio d'inizio alle 15.

Portieri: Anatrella, Paduano

Difensori: Altobello, D’amore, De Caro, Erbaggio, Fissore, Gabrieli, Viscomi

Centrocampisti: Corigliano, Di Gilio, Maiorano, Palma, Romizi, Zielski

Attaccanti: Afri, Allegretti, Carbonaro, Diaz, Kone, Kosovan