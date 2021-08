Due nuovi difensori per Ferazzoli: la Cavese tessera Viscomi e Fissore

La Cavese ha reso noto il tesseramento dei difensori Francesco Viscomi e Matteo Fissore. Il primo, classe 1991, nella scorsa stagione conclusa ha indossato le maglie del Città di Varese e dell’Acireale. Un'intera carriera trascorsa in Serie D per il nuovo centrale biancoblu, che s'è concesso due sole parentesi in Eccellenza con Verbania e lo stesso Varese. Nel curriculum spiccano le promozioni in Serie C con le maglie di Cesena e Foggia.

Centrale difensivo, all'occorrenza anche terzino, il classe '96 Fissore ha giocato in Serie D solo nelle ultime due stagioni, tra le fila del Fc Messina. Tanta Serie C con le casacche di Fidelis Andria, Alessandria, Como e Sambenedettese. In carriera ha vinto un campionato Primavera con il Torino.