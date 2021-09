Il Portici sorride all'esordio: Giarre sconfitto al San Ciro

Il Portici parte col piede giusto. Tre punti all’esordio per gli azzurri, che al San Ciro superano il Giarre nel segno di Elefante (doppietta per lui) e Carrotta (foto Asd Giarre 1946).

Portici in vantaggio dopo appena sei minuti con una pennellata di pregevole fattura di Elefante. La gioia azzurra dura però appena cinque minuti: tanto basta al Giarre per riportarsi in parità, con la complicità della sfortunata deviazione di Izzo, che – su traversone di Arcidiacono – insacca nella propria porta.

Nella ripresa, sette minuti e il Giarre ribalta l’iniziale svantaggio con Arcidiacono; ci pensa però Carrotta a riprendere i siciliani con una velenosa parabola, direttamente dalla bandierina del calcio d’angolo. Il gol partita arriva al minuto 25: Romano si beve mezza difesa ospite e serve Elefante, che dal limite sigla il definitivo 3-2. Girandola di sostituzioni per mister Sarnataro, che propone Cirillo, Pisani e Scala per Izzo, Elefante e Carrotta. La gara scorre senza ulteriori sussulti, con il Portici che si limita dunque ad amministrare il prezioso vantaggio.