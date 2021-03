Il Savoia non decolla: salta la panchina di Chianese

È durata appena un mese l’avventura di Mauro Chianese sulla panchina del Savoia. Chiamato ad invertire la rotta nel dopo Aronica, per colmare il gap in classifica con Latina e Monterosi e continuare ad alimentare il sogno serie C, l’ex tecnico del Portici non è riusciti ad imprimere l’auspicata svolta. In cinque gare ha collezionato altrettanti pareggi, quattro dei quali a reti bianche. Questo pomeriggio il Savoia ha subito – al Papa di Cardito – la prepotente rimonta dell’Afragolese, capace di recuperare il doppio svantaggio e di imporre ai bianchi l’ennesimo pareggio.

Chianese lascia il Savoia addirittura fuori dalla zona playoff, a due lunghezze dal Carbonia (quinto) ed a ben 12 punti dalla capolista Latina.

Serrata la nota con cui il club del patron Mazzamauro ha annunciato la decisione: «L’U.S. Savoia 1908 comunica di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra il Mauro Chianese. La società ringrazia l’allenatore per il lavoro svolto e augura le migliori fortune personali e professionali per il futuro».

Entro la giornata di domani, l’annuncio del nuovo tecnico. Non è da esclidere l'ipotesi di un Aronica bis.

