Si chiama Savoia Fidelity Card ed è lo strumento attraverso il quale i tifosi oplontini potranno manifestare il proprio sostegno al club del patron Mazzamauro e vivere il mondo biancoscudato attraverso una corsia preferenziale. La tessera – fa sapere la società – potrà essere acquistata da oggi (lunedì 7 settembre), fino al prossimo 30 settembre. Diversi i benefici che saranno riservati ai sottoscrittori, anzitutto in termini di sconti: «10% su acquisti merchandising e 20% su biglietti e abbonamenti».



L’acquisto della fidelity card consentirà poi di esercitare «diritto di prelazione in caso di limitazione al numero ingressi allo stadio causa Covid-19» e di partecipare «al Savoia fidelity day». Per tutti i sottoscrittori, in omaggio un cappellino della linea ufficiale.



Il numero di tessere a disposizione – precisa il club – è limitato: la prenotazione potrà avvenire fino al 15 settembre (contattando il numero 353 3838761), mentre il ritiro – al prezzo di 20 euro – avverrà allo stadio. © RIPRODUZIONE RISERVATA