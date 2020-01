In attesa delle proposte di gioco promesse dal viceallenatore Esposito nel giorno del suo insediamento sulla panchina dei molossi, la Nocerina rimedia la nona sconfitta stagionale, lasciando strada al Foggia, seconda forza del campionato.



Punteggio finale di 2-0 in favore dei satanelli, con entrambe le reti nella ripresa. I padroni di casa, infatti, pur mantenendo il pallino del gioco anche nel primo tempo, non riescono a creare occasioni pericolose dalle parti di Scolavino. All'intervallo si arriva senza aver collezionato tante emozioni, eccezion fatta per un goffo tentativo di un Dieme ben al di sotto della sufficienza anche oggi, dopo la disastrosa prestazione col Brindisi.



Al rientro dagli spogliatoi arriva l'harakiri. Il passaggio scellerato di Scolavino favorisce Gerbaudo, che si procura il rigore utile al vantaggio dei satanelli: dal dischetto Cittadino fa 1-0. Già scoraggiato di suo, il portiere subisce pure il “carico” dal duo tecnico Cavallaro-Esposito, che lo mandano anzitempo negli spogliatoi sostituendolo con Leone.



Nocerina non pervenuta nella seconda frazione. Lo stesso Leone dice di no a Tortori e al nuovo acquisto El Ouazni. E quando non ci arriva il portiere, ci pensa il palo a salvare la porta dei molossi, sulla velenosa punizione di Gerbaudo. Dai e dai, però, il Foggia trova il meritato raddoppio. A 5' dalla fine, il baby greco Kourfalidis ringrazia Gentile per il perfetto assist e realizza il 2-0 che chiude definitivamente i conti del match.



In classifica la Nocerina è ora al 14mo posto, a pari punti con la Gelbison ma col vantaggio momentaneo dello scontro diretto dell'andata. Ultimo aggiornamento: 18:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA