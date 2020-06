I giovani continueranno a rappresentare un capitolo essenziale del progetto Turris. «Anche in serie C, saranno fondamentali», spiega il club. Per questo, dopo aver blindato i big Longo, Da Dalt e Di Nunzio, il presidente Colantonio e il diggì Primicile hanno annunciato la conferma del blocco under che ha fornito un prezioso contributo nella stagione del ritorno in serie C: giovani «interessanti, cresciuti con la maglia corallina addosso», evidenzia il club.



Continueranno dunque la propria esperienza alla Turris «Stefano Esempio, difensore classe '99 che vanta già oltre 100 presenze, il centrocampista Raffaele Fabiano '00. Importanti anche le conferme di Vincenzo Di Dato, torrese doc, del difensore classe ’99 Simone D'Alessandro e del portiere Flavio Lonoce che anche in serie C, difenderà i pali della Turris. Completa il quadro delle conferme di giornata, Giuseppe Esposito, jolly che può essere utilizzato sia come centrocampista che come difensore». Ultimo aggiornamento: 17:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA