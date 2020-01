Torna al successo il Savoia, che passa a Marsala nel segno di Osuji e Chironi. I bianchi restano dunque sulla scia della capolista Palermo, che s’impone di misura in casa del Marina di Ragusa.



L’avvio di gara al Lombardo Angotta è gradevole. Gli oplontini si rendono pericolosi con Orlando e Gatto, con due velenose conclusioni dalla distanza, mentre i padroni di casa si fanno vedere con Balistreri, il cui diagonale finisce preda di Prudente. Alla mezz’ora il vantaggio dei bianchi. Gran botta di Cerone sugli sviluppi di un corner: sulla ribattuta si fionda Osuji – abile ad anticipare tutti – insaccando a due passi dalla linea di porta.



Nella ripresa il ritmo stenta a decollare e la gara a tratti s’infiamma sul piano nervoso. Il Savoia la chiude al minuto 35, quando Chironi firma il 2-0 con un piattone all’altezza del dischetto, praticamente un rigore in movimento.



«Abbiamo mantenuto il pallino del gioco fin dall’inizio – commenta nel post partita il tecnico oplontino Carmine Parlato – e per questo faccio i complimenti ai ragazzi. A tutti, anche a chi è subentrato: non era affatto semplice imporsi su questo campo. Dedico questa vittoria, e spero di poterlo fare per le tante altre che verranno, al nostro presidente. I gol di Osuji e Chironi? Frutto di soluzioni tentate anche settimana scorsa, quando siamo però stati meno fortunati. Oggi i ragazzi sono stati più caparbi. Voglio che la mia squadra maturi la giusta consapevolezza, che si renda conto che si sta giocando il campionato contro una blasonata e che si faccia trovare pronta quando il Palermo sbaglierà. Noi non ci possiamo permettere di sbagliare». © RIPRODUZIONE RISERVATA