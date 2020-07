Il primo volto nuovo della Nocerina edizione 2020-2021 è un under. Si chiama Bernardino Prevete, è un classe 2002 ed è reduce da un'ottima annata con la maglia della Palmese, nel girone B di Eccellenza. Cresciuto nel vivaio del Napoli, nella scorsa stagione ha esordito tra i grandi.



Titolare inamovibile nello scacchiere di mister Luigi Sanchez, Dino Prevete ha dimostrato una discreta duttilità. Attaccante esterno di ruolo, infatti, il neo-acquisto della Nocerina si è ben destreggiato anche da terzino o da intermedio di centrocampo. Un ottimo biglietto da visita, dunque, per il classe 2002 giunto alla corte di mister Giovanni Cavallaro.



Intanto, all'inizio della prossima settimana sono previsti incontri con alcuni calciatori "over" da inserire in organico. Si fa sempre più insistente la voce di un accordo con l'attaccante Giordano Fioretti, 35anni, ex Latina, Giulianova e Matelica in Serie D. Lunga anche l'esperienza tra i professionisti, con le maglie di Figline Valdarno, Gavorrano, Catanzaro, Spal, Maceratese, Sambenedettese e Alma Juventus Fano. © RIPRODUZIONE RISERVATA