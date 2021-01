Andrea De Iulis nel mirino della Vastese. Il tecnico Salvo Fulvio D'Adderio, da dicembre sulla panca degli abruzzesi, ha chiesto alla società un centravanti e il biondo attaccante della Nocerina sembra essere l'obiettivo principale.

De Iulis ha iniziato la stagione con la casacca della Torres, tornando in rossonero a fine ottobre. Alla corte di mister Cavallaro ha totalizzato sei presenze, con due sole gare giocate per intero. Un solo gol all'attivo, nella trasferta vittoriosa contro il Team Nuova Florida.

La trattativa sembrerebbe ben avviata, ma la Nocerina non avrebbe ancora concesso il planet in attesa di individuare un altro attaccante per completare il reparto. Alto gradimento nei confronti di Felice Simonetti, di un anno più giovane di De Iulis e con già due parentesi alla Nocerina all'attivo. Attualmente al Real Agro Aversa nel girone H di Serie D, il centravanti di Nola ha totalizzato undici presenze e cinque reti finora.

L'alternativa arriverebbe dai professionisti. Si tratta dellì'esperto Salvatore Sandomenico, reduce da parentesi piuttosto anonime con le maglie di Cavese, Avellino e Turris nelle ultime due annate. Meglio aveva fatto alla Reggina nella stagione 2018-19, con sette reti all'attivo, ultime delle quali quelle rifilate alla Vibonese nel vittorioso 2-0 interno del 23 dicembre 2018.

Sandomenico tornerebbe in Serie D esattamente dopo dieci anni. Nell'annata 2010-11 fu protagonista della promozione in Serie C dell'Arzanese.

