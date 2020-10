Cavallaro recupera Donida ma il difensore ex Crema e Paganese partirà solo dalla panchina. Questa l'unica novità in casa Nocerina, rispetto alle notizie dei giorni scorsi in vista della trasferta di Lanusei. Confermata anche la presenza di Cappa, che ritroverà la maglia numero uno dopo l'infortunio a una mano subito nel match contro il Savoia.

Nel 3-4-1-2 rossonero, Massa, l'esordiente Rizzo e Garofalo agiranno in retroguardia. Fois torna titolare, sull'out mancino di centrocampo con Cuomo suo omologo a destra. Solita libertà d'azione per Dammacco, capocannoniere dei molossi con 3 reti, che partirà da mezzala ma avrà ampia licenza di "offendere" a supporto di Diakitè e Talamo.

Out per squalifica Morero e Manoni, ancora infortunato Impagliazzo. Qui di seguito la lista completa dei convocati di Cavallaro per la sfida in programma domani alle 14.30, con anticipo di mezz'ora rispetto all'orario federale.

PORTIERI: Mario Cappa (2000), Gianluca Volzone (2000)

DIFENSORI: Nicolò Donida (1992), Francesco Massa (2001), Francesco Rizzo (1998), Sergio Saporito (2001)

CENTROCAMPISTI: Andrea Bottalico (1998), Emmanuel Cuomo (2002), Alessio Donnarumma (1998), Eduardo Esposito (2003), Antonio Fois (2002), Agostino Garofalo (1984), Panos Katseris (2001), Vincenzo Pisani (2001), Pierfrancesco Vecchione (1999)

ATTACCANTI: Gaetano Dammacco (1998), Adama Diakitè (1993), Umberto Improta (1984), Pietro Martinelli (2000), Nicola Talamo (1996).

