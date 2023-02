Nocerina, esposto a Figc e Lnd: nel mirino l'arbitro di domenica

La dirigenza della Nocerina ha inviato un esposito alla Federcalcio e alla Lega Nazionale Dilettanti relativamente agli arbitraggi delle ultime quattro gare. Secondo quanto si legge nella nota ufficiale emessa dalla proprietà, l'attenzione è posta su «decisioni arbitrali estremamente punitive. L’ultimo caso riguarda quanto avvenuto domenica scorsa nella gara casalinga con il Casarano dove il direttore di gara ha espulso due calciatori rossoneri, l’allenatore e il dirigente accompagnatore che era in panchina. Gli episodi, avvenuti durante una gara non certo cattiva, hanno compromesso notevolmente gli equilibri in campo penalizzando di gran lunga la Nocerina».

I quattro “rossi” hanno coinvolto i calciatori Menichino (evidente fallo da ultimo uomo) e Fusco (doppia ammonizione), mister Erra e il dirigente accompagnatore Stanzione, allontanati unitamente a un tesserato del Casarano per una scaramuccia avvenuta all'altezza della panchina della formazione pugliese.

«Figc e Lega hanno il dovere di vigilare sul rispetto delle regole e di garantire la lealtà durante le partite. Auspichiamo che queste nostre osservazioni vengano valutate in maniera opportuna dai vertici della Lnd. La Nocerina è impegnata in una severa opera di risanamento societario e di rilancio. Ulteriori, negative valutazioni ed errori potrebbero inficiare tutto questo. Il calcio è uno sport che si basa sulla passione, sull'impegno ma anche su competenze e professionalità che non possono essere fiaccate da evidenti errori da parte di alcuni direttori di gara».

Il Giudice Sportivo ha comminato un'inibizione di un mese al dirigente accompagnatore Stanzione, oltre a un turno di squalifica al tecnico Erra e ai calciatori Menichino, Fusco e Schiavella, quest'ultimo giunto al quinto giallo stagionale.