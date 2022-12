Nocerina, fase di stallo per il club: diversi atleti hanno chiesto la lista

Il clima di incertezza sul piano societario potrebbe provocare una vera propria fuga di massa di calciatori dalla Nocerina. E complicare tantissimo il lavoro tecnico di mister Zavettieri in vista degli impegni di campionato.

Dopo l'abbondante ricorso a ragazzi della Juniores per la partita esterna contro il Gladiator, l'allenatore rossonero potrebbe essere costretto a chiamarne ancora altri per la gara contro il Molfetta in programma domenica prossima allo stadio San Francesco.

Se infatti formalmente nessun calciatore si è trasferito ad altri club, tanti di loro hanno chiesto all'amministratore delegato di concedere loro la lista per accasarsi in altre squadre. Scaringella, Talamo, Basanisi e Mincica - condizionale d'obbligo - sarebbero i candidati principali alla cessione. Ma non sarebbero gli unici ad aver quasi incrociato le braccia in attesa di sviluppi sui rispettivi trasferimenti.

Oggi a Sarno mister Zavettieri non ha potuto lavorare, per diverse ragioni, coi vari Valentini, Scaringella, Mancino, Balde, Ambro, Mincica, Talamo e Diniz. Difficile capire se possano essere impiegati per la partita di domenica, alla quale di sicuro non prenderà parte il centrale difensivo De Marino, appiedato dal giudice sportivo.

Una situazione anomala che non può certo giovare al lavoro di preparazione di una partita che rappresenta uno scontro diretto. Nocerina e Molfetta sono infatti in piena zona playout e hanno bisogno di punti per migliorare la loro classifica. E in questo clima appare difficile riuscire a trovare la giusta concentrazione per approcciare al meglio al'impegno di campionato.