Nocerina, prima di Coppa a Sorrento: c'è l'ok per Gallo, breve stop per Bovo

C'è l'ok federale per Salvatore Gallo in vista dell'esordio della Nocerina in Coppa Italia. Il giovane attaccante classe 2001 potrà dunque fare la sua prima apparizione in maglia rossonera, dopo l'arrivo del transfer internazionale per il suo impiego in Italia, dopo l'esperienza a Gibilterra.

L'atleta ha destato ottima impressione nel precampionato ed è facile prevedere che mister Cavallaro possa concedergli spazio già domani, nella gara esterna contro il Sorrento. Al derby del Campo Italia non parteciperà invece Andrea Bovo, uscito anzitempo nel corso della prima gara di campionato a Bisceglie. Per l'esperto centrocampista ex Padova gli esami strumentali hanno scongiurato tempi lunghi di recupero, ma dovrà stare fermo ai box per almeno un paio di settimane.

Qui di seguito l'elenco completo dei molossi convocati per la partita in programma domani a Sorrento.

PORTIERI: Al Tumi, Pitarresi, Scarpati

DIFENSORI: Cason, Garofalo, Menichino, Rizzo, Saporito

CENTROCAMPISTI: Barone, Chietti, Donnarumma, Esposito, Fresa, Pietroluongo, Sellitti, Vecchione

ATTACCANTI: De Martino, Gallo, Mancino, Palmieri, Simonetti (nella foto), Strazzullo, Talamo