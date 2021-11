Nocerina, vittoria nel «silenzio»: 4-3 al Lavello, senza il tifo in Curva

Rocambolesca vittoria per la Nocerina contro il Lavello. In un silenzio tombale per l'assenza degli ultrà in Curva Sud, i rossoneri ritrovano il successo dopo un mese, ma soprattutto dopo la figuraccia collezionata in trasferta contro il Fasano.

Termina 4-3 al San Francesco, con un continuo botta e risposta tra le due formazioni. A cavallo del quarto d'ora vanno a referto Ouattara per il Lavello e Dammacco per la Nocerina. Gli ospiti sembrano farsi preferire per il gioco, ma sono i rossoneri a operare il sorpasso con Mazzeo, che supera il portiere in uscita con un lob e realizza il raddoppio.

Pochi reali pericoli da una parte e dall'altra, fino ai minuti di recupero. Su punizione, Vitofrancesco riporta le cose in pari e conduce le squadre sul 2-2 all'intervallo.

Nella ripresa Statella e Cuomo tengono impegnati i portieri nel primo quarto d'ora. Poi ci prova senza successo due volte Ouattara prima di essere sostituito. Alla mezz'ora, poco dopo un tentativo di Dammacco, arriva la svolta decisiva. Vecchione tira fuori dal cilindro la doppietta - con un secondo gol di pregevole fattura dalla distanza - che indirizza il match in favore della Nocerina.

Nel finale Liurni, ex di turno, trova lo spunto per restituire un po' di speranze ai lucani, ma i padroni di casa riescono ad arginare il forcing degli ospiti, portando a casa 3 punti utili per agganciare proprio il Lavello al quinto posto nel girone H di Serie D.