Portici, nella calza della Befana c’è il restyling del San Ciro

C’è anche il Comune di Portici tra gli enti beneficiari dei fondi stanziati per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea. Lo ha annunciato con orgoglio ed entusiasmo il sindaco Enzo Cuomo: «La Befana dona alla nostra città il finanziamento per il restyling dello stadio San Ciro», per un importo complessivo di 3.357.528,23 euro.

«La scelta di candidare questo progetto – spiega il primo cittadino – deriva principalmente dagli obiettivi prefissati dall’Amministrazione di riqualificare totalmente le aree periferiche del territorio comunale. Con tale progetto si è dato un ulteriore impulso alla realizzazione di una vera cittadella dello sport a servizio dell’intero territorio che, con le opere di riqualificazione stradale e collegamenti pedonali dell’area, attualmente in corso, renderanno strettamente interconnessi i tre impianti sportivi (stadio, palazzetto e piscina) che nell’ultimo periodo sono stati interessati già da rilevanti opere, sempre grazie all’utilizzo di finanziamenti».

Il progetto presentato dall’Amministrazione «ha soddisfatto pienamente le finalità richieste per la concessione del contributo, con particolare riferimento al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento alla promozione delle attività culturali e sportive». Diversi gli interventi previsti: «rifacimento della pista di atletica, delle pedane dei salti con dotazione completa degli accessori ed attrezzature; ristrutturazione delle gradinate spettatori con l’installazione di sedute con schienale; nuova recinzione di separazione con l’area sportiva; ristrutturazione completa della palestra coperta con nuovi pavimenti e rivestimenti in gomma e arredi; nuovo manto in erba sintetica e attrezzature per il campo di calcetto; adeguamento di tutti gli impianti, nell’ottica del miglioramento energetico dell’intera struttura che dovrà rispettare i criteri ambientali minimi (CAM) stabiliti in ambito europeo. La riqualificazione di tutti gli spazi pertinenziali e servizi annessi permetterà inoltre la piena fruizione ed utilizzo della struttura per i diversamente abili, ampliando l’offerta delle discipline dedicate che vengono svolte negli impianti sportivi».

Imponenti le opere in programma, destinate a rilanciare lo sport cittadino in ogni sua dimensione, abbracciando diverse discipline: «Tutto questo si sta realizzando - conclude Cuomo - grazie alla capacità di questa Amministrazione e della struttura tecnica di utilizzare i finanziamenti nazionali e comunitari, con proposte progettuali aventi la duplice finalità di essere coerenti con le scelte programmatiche della nostra città e di rispettare i puntuali target ed indicatori stabiliti per la valutazione dei progetti».