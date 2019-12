Un giovane in prova alla Lazio, l’altro ceduto a titolo definitivo in riva allo Stretto. Produce evidentemente i suoi frutti la politica del Portici, fondamentalmente incentrata sulla valorizzazione dei giovani talenti.

Il centrocampista Antonio Atteo, classe 2001, resterà aggregato alla Lazio fino a tutta la giornata di domani: un’occasione dal sapore di svolta per il baby azzurro, un indiscutibile motivo d’orgoglio per il club vesuviano, che ha sempre e fermamente insistito sulla centralità dei giovani nel proprio processo di crescita.

Lascia definitivamente il Portici il portiere – classe 1999 – Francesco Marone: vestirà la maglia dell'Fc Messina, impegnato nel girone I di serie D. Per un giovane portiere che va, un altro che si afferma prepotentemente. Si tratta del baby (classe 2000) Marco Torino, che – con parate e personalità – è arrivato a guadagnarsi un posto da titolare nello scacchiere azzurro.