Al premier Mario Draghi donata la maglia del Sorrento Calcio 1945. Il presidente del Consiglio dei ministri è arrivato in elicottero al campo Italia prima di procedere verso Villa Zagara che ospita il meeting organizzato dal ministro Mara Carfagna e dal Forum Ambrosetti. Prima di salire in auto ha ricevuto l'omaggio.

«È stato un grande piacere per tutti noi consegnare la maglia del Sorrento a Mario Draghi, presidente del Consiglio che oggi è impegnato in città nel forum sul rilancio del Sud», fanno sapere dalla società rossonera. È stato il segretario sportivo del Sorrento Calcio 1945, Benito Starace, a consegnare al presidente Draghi la gloriosa casacca rossonera ricevendo in cambio sorrisi e apprezzamenti per il gesto particolarmente gradito dal premier.