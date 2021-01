Nella domenica in cui il Covid ferma ancora il Monterosi ed il Latina tenterà il sorpasso ai danni della capolista sul campo dell’Artena, il Savoia – all’esame Formia – proverà ad accorciare ulteriormente la classifica per guadagnare quota nei confronti delle prime due (entrambe con due gare da recuperare).

Alla vigilia del match, mister Aronica carica i suoi in vista dello sprint che condurrà al giro di boa. «Il pari di domenica a Cassino ci sta stretto per la mole di occasioni create, specie nel finale di gara, ma è stata comunque una buona prestazione, che ci ha consentito di allungare la serie positiva di risultati. È stata una settimana di lavoro molto intensa e positiva. Puntiamo ad ottenere il massimo contro il Formia. Sarà una gara difficile contro un avversario ben organizzato, che non gioca da molto tempo e che quindi entrerà in campo con voglia e cattiveria. Mancano cinque gare alla fine del girone di andata e dobbiamo ottenere il meglio per poi trarre un primo bilancio».

Al Parisio, mister Aronica dovrà fare i conti con le assenze di Tarascio e Kouadio, squalificati, oltre che di Caiazzo, Russo, Badje, Nespoli e Fornito, infortunati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA