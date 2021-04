Serie D, nuovo stop al campionato: due weekend dedicati ai recuperi

Nuovo stop al campionato di Serie D, per consentire la disputa delle decine di gare rinviate a causa dei contagi Covid. La Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito che il massimo torneo dilettantistico nazionale si fermi dal 25 aprile al 2 maggio, con conseguente rimodulazione dei calendari fino al termine della stagione regolare.

Ci saranno però delle distinzioni da fare. Il girone B proseguirà secondo il calendario stabilito in precedenza, non avendo problemi in fatto di recuperi. Per i gironi A, C, D, E, F e G - questi ultimi due interessano la Campania - slitteranno le giornate di calendario programmate per il 25 aprile e 2 maggio. Per i gironi H ed I - anche questi interessano le squadre campane - è sospesa la sola giornata del 25 aprile, valida per la undicesima di ritorno.

Stabiliti i vari turni infrasettimanali: il 5 maggio giocano i gironi A e C; il 19 maggio A, C, D, E e G; il 26 maggio il Girone F. Tutti i gironi, tranne il gruppo B, termineranno la stagione domenica 13 giugno.

In merito alla post-season, confermata la disputa dei playoff, non sono ancora ufficiali le date. Per quanto riguarda la zona bassa della classifica, rumors parlano di limitazione a due sole retrocessioni per singolo; in tal senso, però, resta da capire se saranno retrocessioni dirette o se verranno fuori dalla disputa di playout da rimodulare rispetto al format canonico.