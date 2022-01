Serie D, riapre il calciomercato: le date per svincoli e trasferimenti

Mercato libero praticamente tutto l'anno. La Lega Nazionale Dilettanti è pronta a ufficializzare la riapertura dei termini per svincoli e trasferimenti tra i dilettanti. Ci sarà dunque una nuova finestra che riguarderà i club iscritti alla Lnd - calcio femminile compreso - per poter rimodellare i rispettivi organici.

La riapertura dovrebbe essere programmata per il 24 gennaio prossimo, con una settimana per redigere le liste di svincolo (scadenza 31 gennaio) e due per perfezionare invece i trasferimenti (7 febbraio). Scalpitano dunque i club per provare qualche colpo dell'ultima ora, soprattutto quelli chiamati a lottare per la scalata verso la Serie C.

Si tratta dunque dell'ennesima parentesi utile a svincolare o trasferire i calciatori, che si aggiunge a un calendario già fittissimo, iniziato il 1° luglio scorso. L'ultima “finestra” è rimasta aperta dal primo al 30 dicembre scorso alle ore 19, cui si aggiunge a gennaio la possibilità, per i club dilettantistici, di tesserare atleti provenienti da società professionistiche.