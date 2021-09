SORRENTO - Domenica riparte il campionato, dietro l’angolo si preannuncia una stagione particolarmente impegnativa per i colori rossoneri, che nelle ultime ore hanno definito l’ingaggio dell’attaccante Pasquale Iadaresta. Trentacinque anni, nell’ultima stagione ha vinto il campionato di serie D con il Picerno. Casertano di San Felice a Cancello, cresciuto nel settore giovanile del Napoli, Iadaresta subentra a Vincenzo Liccardi, 33 presenze e 10 reti in maglia rossonera, ceduto alla Casertana. Pasquale Iadaresta (nella foto con il presidente Giuseppe Cappiello) conta nel suo curriculum, circa 400 presenze tra D e C, prossimo alle 150 reti in carriera. Nelle ultime stagioni ha vinto tre volte il campionato di Serie D. Prima col Bari, poi con la Lucchese, infine con il Picerno. Nel suo itinerario anche due presenze in Serie A con il Siena, con due campionati Primavera. Tra le stagioni più importanti, 17 reti in 20 partite con il Crociati Noceto, 31 reti in due anni di D e 46 presenze con il Marcianise, Ancora 12 reti con il Torrecuso, 10 con il Fondi in 25 presenze e, nella stagione 2017-2018, 25 reti con il Latina in 34 presenze. Ancora, 7 l’anno successivo con il Latina. Nel suo curriculum anche l’esperienza con il Foggia in D. In Lega Pro ha giocato con Poggibonsi, Val di Sangro, Torres, Foligno, Vibonese, Pro-Sesto, Alma Juventus Fano, L’Aquila, Unicusano Fondi e Lupa Roma. «Arrivo a Sorrento con entusiasmo - spiega Iadaresta -, cerco da anni squadre e società di un certo tipo perché l’esperienza mi ha insegnato a guardare ai progetti e alla tradizione di un club. Non a caso nelle ultime stagioni ho scelto Latina, Bari, Foggia e Lucchese, tutte grandi piazze che mi hanno regalato stimoli importanti». Iadaresta si è presentato allo stadio Italia tirato a lucido anche se ovviamente non può essere al top della condizione: «Ho lavorato al campo “Maurizio Costanzo” a San Felice a Cancello con il Prof. Armando Fucci ed il suo staff, in estate lì alleniamo giovani calciatori che vogliono lavorare sulla tecnica e sul fisico». Ecco perché Iadaresta ha la determinazione di un ragazzino: «Mi diverto ancora tanto e mi piace stare in un ambiente professionale come quello che ho trovato a Sorrento con un allenatore come Cioffi. Spero che potremo toglierci qualche bella soddisfazione».

Il presidente Giuseppe Cappiello, intanto, segue gli allenamenti della squadra in questi giorni che precedono l’esordio in campionato (domenica in casa della Mariglianese, si gioca a Pomigliano , fischio di inizio alle ore 15). «Siamo prossimi all’esordio, sarà una stagione di ripartenza che abbiamo “apparecchiato” attraverso la fusione con l’Academy ed il ritorno alla denominazione Sorrento Calcio 1945. Miriamo a creare un forte senso di appartenenza in tutti i tesserati. Abbiamo di nuovo il logo storico sulle nostre maglie, puntiamo forte sulla crescita e lo sviluppo del settore giovanile senza dimenticare il Futsal e gli E-Sports: siamo legati alle nostre radici ma guardiamo al futuro».

La società aspetta i tifosi allo stadio Italia per supportare la squadra: «L’obiettivo – aggiunge Giuseppe Cappiello - è raggiungere quanto prima la salvezza senza dimenticarci però che anche nel recente passato siamo partiti con questo obiettivo e poi abbiamo stupito tutti. Cioffi saprà valorizzare i giovani e proporre una compagine sbarazzina, cui servirà però l’apporto del pubblico che potrà tornare sugli spalti a sostenere. Abbiamo bisogno della nostra gente, educata e competente che sa essere davvero il dodicesimo uomo in campo al fianco della squadra».