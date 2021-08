Altre due conferme nella rosa della squadra rossonera, che si raduna venerdì prossimo al Campo Italia. Alfonso Gargiulo, classe ‘94 di Sant'Agata sui due Golfi, resterà a Sorrento anche nella stagione. Il capitano del Sorrento, cresciuto calcisticamente in rossonero per poi spiccare il volo verso Catania, ha esordito in B con la Juve Stabia. A Sorrento si è rivisto la prima volta nel 2015 mentre dal 2017 è definitivamente “tornato a casa”. Per Gargiulo in totale 143 presenze e 51 reti in maglia rossonera. «Sono orgoglioso e contentissimo di rimanere a Sorrento per la quinta stagione consecutiva - ha detto Gargiulo -. Speriamo di raggiungere presto gli obiettivi prefissati, riabbracciando i tifosi nel nostro stadio e creando nel contempo un gruppo forte che possa far capire subito ai nuovi arrivati l’importanza di indossare questa maglia».

Terzo anno in costiera, invece, per Daniele Pio Cesarano, terzino classe 2001, sarà ancora uno degli under del Sorrento guidato da Renato Cioffi. Giovane e promettente difensore vestrirà ancora la maglia rossonera dopo aver maturato già 33 presenze, 15 la prima e 18 in quella più recente: numeri alla mano, nonostante abbia appena compiuto vent’anni può esser considerato una garanzia. «Sono contento ed entusiasta di iniziare la terza stagione con il Sorrento - ha spiegato Cesarano - Per me è un onore continuare a indossare questi colori, tutti insieme dobbiamo rendere orgogliosi coloro che hanno sempre creduto in noi, vale a dire i tifosi rossoneri».