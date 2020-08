SORRENTO - Prosegue l'opera di riorganizzazione della squadra rossonera per la prossima stagione, affidata al ds Antonio Amodio. Il Sorrento ha blindato un’altra riconferma importante, l’esterno alto Andrea Cassata, classe 1998, cresciuto nel vivaio della Salenitana, con esperienze maturate anche con Paganese, Francavilla e Sarnese, prima di approdare l'anno scorso in maglia rossonera.



«Già al termine della scorsa stagione - spiega Cassata - il direttore Antonio Amodio ha fatto di tutto per convincermi a restare. Inoltre, conosco il tecnico Luca Fusco che stimo e con cui c’è feeling. Sono questi i fattori che mi hanno spinto a rimanere. Poi, Sorrento è una piazza in cui si sta bene e impossibile da rifiutaCi tengo a ringraziare la società, il Presidente Cappiello, il ds Amodio e tutti gli altri componenti dello staff per avermi dimostrato stima e affetto. Con i tifosi esisteva una bella sintonia e con loro vicino tutto diventa più facile. Spero di rivederli già dalla prima giornata allo stadio. Daremo il massimo per farli gioire. Ci tengo a ringraziare la società, il presidente Cappiello, il ds Amodio e tutti gli altri componenti dello staff per avermi dimostrato stima e affetto. Con i tifosi c'è già buona sintonia e con loro vicino tutto diventa più facile. Spero di rivederli già dalla prima giornata allo stadio. Daremo il massimo per farli gioire». © RIPRODUZIONE RISERVATA